Нафта дешевшає рекордними темпами з березня через поширення штаму Delta

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,45% до 71,61 долара, в той час як ф'ючерси на нафту WTI піднялися на 0,42% до 69,38 долара за барель. Але обидва контракти на цьому тижні подешевшали на 6%, максимум з березня.

Як зазначив Хоуі Лі, економіст сінгапурського банку OCBC, ціновий рух, який спостерігається зараз, насправді є відображенням макрокартини. "Варіант Delta зараз дійсно починає приносити плоди, і на багатьох ринках, не тільки на нафті, ви бачите ухилення від ризику", - сказав він

Японія готова поширити надзвичайні обмеження на більшу кількість префектур, в той час як Китай, другий за величиною споживач нафти в світі, ввів обмеження в деяких містах і скасував рейси, що поставило під загрозу попит на паливо.

"Принаймні 46 міст порадили утриматися від поїздок, а влада призупинила польоти і зупинила громадський транспорт. Це може вплинути на попит на нафту, оскільки він наближається до кінця літнього туристичного сезону", - йдеться в звіті ANZ.

Нові випадки захворювання COVID - 19 у Сполучених Штатах досягли шестимісячного максимуму.

Однак побоювання з приводу зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном обмежили зниження цін.

"У короткостроковій перспективі ціни на нафту, ймовірно, застрягнуть в обмеженому діапазоні", - сказав аналітик CMC Markets Кельвін Вонг, при цьому WTI торгується в діапазоні від 66,30 до 75,70 доларів за барель.