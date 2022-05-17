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Нафта дешевшає, оскільки Угорщина блокує ембарго ЄС проти Росії

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Токіо, Вівторок 17 травня 2022 08:29
Нафта дешевшає, оскільки Угорщина блокує ембарго ЄС проти Росії Фото: нафта дешевшає через позицію Угорщини щодо ембарго (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 17 травня, оскільки Угорщина опиралася пропозиції Європейського cоюзу про заборону імпорту російської нафти, кроку, який призведе до скорочення світових поставок. Крім того, інвестори зафіксували прибуток після недавнього ралі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,2%, до 114,02 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки WTI впали на 0,3%, до 113,85 доларів за барель. Обидва контракти зросли більш ніж на 2% у понеділок після стрибка на 4% у п'ятницю.

У понеділок міністри закордонних справ ЄС зазнали невдачі у своїх спробах чинити тиск на Будапешт, щоб він зняв вето на запропоноване нафтове ембарго проти Росії після вторгнення цієї країни в Україну. Ембарго вимагатиме схвалення всіх країн ЄС.

Тим не менш, загальний настрій щодо цін залишався позитивним на тлі оптимізму з приводу відновлення попиту в Китаї, оскільки країна сподівається послабити обмеження, нанесені COVID-19, які завдали шкоди його економіці, кажуть аналітики.

Плани Шанхаю щодо поступового послаблення карантину через COVID-19 викликали очікування відновлення попиту в Китаї, сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

"Оскільки в США наближається початок літнього автомобільного сезону на тлі дефіциту палива, очікується, що ціни на нафту піднімуться до 120 доларів за барель", - сказав він.

Що стосується пропозиції, то американські виробники нарощують запаси, щоб поповнити запаси, які скоротилися після початку війни Росії з Україною.

Нагадаємо, 16 травня глави МЗС країн ЄС в черговий раз не змогли затвердити шостий пакет санкцій проти Росії. Найбільш гострим було питання введення нафтового ембарго, яке входить в шостий пакет санкцій

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