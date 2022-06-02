Нефть дешевеет, поскольку Саудовская Аравия может увеличить добычу

Нефть марки Brent подешевела на 1,8%, до 114,21 долларов за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 2,0%, до 113,01 долларов за баррель.

Оба контракта росли в течение нескольких недель, поскольку российский экспорт был ограничен санкциями ЕС и США против Москвы из-за ее вторжения в Украину.

По словам Цуёси Уэно, старшего экономиста Исследовательского института NLI, хотя постепенный выход Китая из-под строгих ограничений, связанных с COVID-19, усилил поддержку цен, сообщения и о том, что Саудовская Аравия может увеличить производство, повлияли на рынок.

"Инвесторы закрыли длинные позиции, чтобы подождать и посмотреть, увеличит ли Саудовская Аравия добычу быстрее, чтобы отреагировать на призывы Соединенных Штатов, и повлияет ли это увеличение на глобальный баланс спроса и предложения", - сказал он.

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно упадет из-за наложенных на нее западных санкций, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Увеличение производства, запланированное на сентябрь, будет перенесено на июль и август, пишет издание.