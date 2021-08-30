Нефть дешевеет из-за ослабления урагана Ида в Мексиканском заливе

В понедельник, 30 августа, цены на нефть прекратили рост, отскочив от более чем трехнедельных максимумов. Мощный ураган Ида обрушился на побережье Мексиканского залива в США, вызвав отключение и эвакуацию сотен нефтяных платформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

В течение 12 часов после выхода на берег шторм перерос в ураган категории 1.

Brent подешевела на 0,52 %, до 72,32 долларов за баррель к 11:30 по киевскому времени. На прошлой неделе она вырос более чем на 11% из-за перебоев в добыче нефти из-за урагана Ида. Нефть WTI подешевела на 1,06 %, до 68,01 долларов за баррель, поднявшись чуть более чем на 10% за прошлую неделю.

Фьючерсы достигли максимумов с начала августа, 73,69 и 69,64 долларов соответственно, в начале сессии, когда Ида пересекла побережье недалеко от Порт-Фуршон, штат Луизиана, центра оффшорной энергетики Мексиканского залива.

Цены на бензин в США выросли более чем на 3%, поскольку перебои в подаче электроэнергии привели к закрытию нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива, и внимание переключилось на сырую нефть. По словам аналитиков, цены на нефть также снизились в ожидании быстрого восстановления добычи нефти.

НПЗ компании PBF Energy с производительностью 190 тыс. баррелей в сутки в Чалметте, штат Луизиана, был остановлен из-за отключения электроэнергии по вине Иды. Marathon Petroleum Corp закрыла свои 578 тыс. баррелей в сутки в Гэривилле, штат Луизиана, по мере приближения шторма. Colonial Pipeline Co, оператор крупнейшего нефтепродуктопровода в США, заявила в воскресенье, что временно приостановит поставки топлива из Хьюстона в Гринсборо, Северная Каролина, из-за Иды.

Что касается добычи, энергетические компании остановили более 95% добычи нефти, или 1,74 миллиона баррелей в сутки, в Мексиканском заливе США к воскресенью, поскольку Ида направлялась к буровым установкам и другим объектам инфраструктуры. Залив поставляет около 17% нефти в стране.

Нефтегазовые компании эвакуировали около 300 морских объектов и убрали более 10 буровых судов с безопасных мест. Морской нефтяной порт Луизианы, крупнейший частный нефтяной терминал в США, остановил поставки до урагана.

Национальный центр по ураганам сообщил, что Ида обрушился на берег около порта Фуршон в воскресенье как чрезвычайно опасный ураган 4-й категории, прежде чем начал ослабевать.

"Ураган Ида определит краткосрочное направление нефти, - сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA. - Если Ида ослабеет и ее путь разрушения окажется ниже ожидаемого, рост нефти здесь временно потеряет импульс".