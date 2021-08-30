Нафта дешевшає через ослаблення урагану Іда в Мексиканській затоці

У понеділок, 30 серпня, ціни на нафту припинили зростання, відскочивши від більш ніж тритижневих максимумів. Потужний ураган Іда обрушився на узбережжя Мексиканської затоки в США, викликавши відключення і евакуацію сотень нафтових платформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Протягом 12 годин після виходу на берег шторм переріс у ураган категорії 1.

Brent подешевшала на 0,52 %, до 72,32 доларів за барель до 11:30 за київським часом. Минулого тижня вона зросла більш ніж на 11% через перебої у видобутку нафти через ураган Іда. Нафта WTI подешевшала на 1,06 %, до 68,01 доларів за барель, піднявшись трохи більше ніж на 10% за минулий тиждень.

Ф'ючерси досягли максимумів з початку серпня, 73,69 і 69,64 доларів відповідно, на початку сесії, коли Іда перетнула узбережжя недалеко від Порт-Фуршон, штат Луїзіана, центру офшорної енергетики Мексиканської затоки.

Ціни на бензин в США зросли більш ніж на 3%, оскільки перебої в подачі електроенергії призвели до закриття нафтопереробних заводів на узбережжі Мексиканської затоки, і увага переключилася на сиру нафту. За словами аналітиків, ціни на нафту також знизилися в очікуванні швидкого відновлення видобутку нафти.

НПЗ компанії PBF Energy з продуктивністю 190 тис. барелів на добу в Чалметті, штат Луїзіана, був зупинений через відключення електроенергії з вини Іди. Marathon Petroleum Corp закрила свої 578 тис. барелів на добу в Гарівіллі, штат Луїзіана, у міру наближення шторму. Colonial Pipeline Co, оператор найбільшого нафтопродуктопроводу в США, заявила в неділю, що тимчасово призупинить постачання палива з Х'юстона в Грінсборо, Північна Кароліна, через Іду.

Що стосується видобутку, енергетичні компанії зупинили більше 95% видобутку нафти, або 1,74 мільйона барелів на добу, в Мексиканській затоці США до неділі, оскільки Іда прямувала до бурових установок та інших об'єктів інфраструктури. Затока постачає близько 17% нафти в країні.

Нафтогазові компанії евакуювали близько 300 морських об'єктів і прибрали більше 10 бурових суден з безпечних місць. Морський нафтовий порт Луїзіани, найбільший приватний нафтовий термінал в США, зупинив поставки до урагану.

Національний центр з ураганів повідомив, що Іда обрушився на берег біля порту Фуршон в неділю як надзвичайно небезпечний ураган 4-ї категорії, перш ніж почав слабшати.

"Ураган Іда визначить короткостроковий напрямок нафти, - сказав Джеффрі Халлі, старший аналітик ринку OANDA. - Якщо Іда ослабне і її шлях руйнування виявиться нижче очікуваного, зростання нафти тут тимчасово втратить імпульс".