Нефть дешевеет из-за новых карантинных ограничений по всему миру

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть снижаются во вторник, 22 сентября, поскольку последний тропический шторм в Мексиканском заливе потерял силу, Кроме того, беспокойство по поводу спроса на топливо сохраняется из-за вспышек коронавируса по всему миру.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,1% до 41,41 долларов за баррель к 8:30 по киевскому времени, на WTI - упали 0,1% до 39,27 долларов за баррель.

Оба контракта потеряли около 4% в понедельник. Падение цен было вызвано опасениями, что рост числа случаев коронавируса на основных рынках может привести к новым ограничениям и снизить спрос.

"На этой неделе рынок перестраивается с учетом вероятной остановки экономического восстановления в Европе, поскольку несколько стран региона вводят новые ограничения, чтобы сдержать всплеск коронавируса", - сказала Вандана Хари, энергетический аналитик сингапурской компании Vanda Insights.

Рынки нервничают по поводу спроса в таких странах, как Великобритания, где вводятся новые ограничения. Представители здравоохранения США также предупреждают о новой волне зимой.

Напомним, Barclays Commodities Research повысил прогноз цен на нефть на 2020 год, сославшись на ограниченный потенциал снижения прогноза спроса. Банк повысил свои прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI на 2020 год на 2 доллара до 43 долларов за баррель и 39 долларов соответственно. В 2021 году банк ожидает, что цены на Brent и WTI в среднем составят 53 и 50 долларов за баррель соответственно.

Как сообщало РБК-Украина, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогнозные цены на 2022 год и долгосрочные прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI.