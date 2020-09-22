ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нефть дешевеет из-за новых карантинных ограничений по всему миру

Киев, Вторник 22 сентября 2020 11:39
Нефть дешевеет из-за новых карантинных ограничений по всему миру
Фото: добыча нефти (OilNow)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снижаются во вторник, 22 сентября, поскольку последний тропический шторм в Мексиканском заливе потерял силу, Кроме того, беспокойство по поводу спроса на топливо сохраняется из-за вспышек коронавируса по всему миру.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,1% до 41,41 долларов за баррель к 8:30 по киевскому времени, на WTI - упали 0,1% до 39,27 долларов за баррель.

Оба контракта потеряли около 4% в понедельник. Падение цен было вызвано опасениями, что рост числа случаев коронавируса на основных рынках может привести к новым ограничениям и снизить спрос.

"На этой неделе рынок перестраивается с учетом вероятной остановки экономического восстановления в Европе, поскольку несколько стран региона вводят новые ограничения, чтобы сдержать всплеск коронавируса", - сказала Вандана Хари, энергетический аналитик сингапурской компании Vanda Insights.

Рынки нервничают по поводу спроса в таких странах, как Великобритания, где вводятся новые ограничения. Представители здравоохранения США также предупреждают о новой волне зимой.

Напомним, Barclays Commodities Research повысил прогноз цен на нефть на 2020 год, сославшись на ограниченный потенциал снижения прогноза спроса. Банк повысил свои прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI на 2020 год на 2 доллара до 43 долларов за баррель и 39 долларов соответственно. В 2021 году банк ожидает, что цены на Brent и WTI в среднем составят 53 и 50 долларов за баррель соответственно.

Как сообщало РБК-Украина, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогнозные цены на 2022 год и долгосрочные прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика нефть
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь