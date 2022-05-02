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Нефть дешевеет, несмотря на ожидания эмбарго ЕС на поставки из России

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Токио, Понедельник 02 мая 2022 08:22
Нефть дешевеет, несмотря на ожидания эмбарго ЕС на поставки из России Фото: цены на нефть снижаются 2 мая  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали в понедельник, 2 мая, поскольку опасения по поводу замедления экономического роста в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, перевешивают опасения потенциальных перебоев с поставками. Европейский Союз готовит эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали 1,1%, до 105,93 долларов за, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 1%, до 103,70 долларов за баррель. Рынки в Японии, Индии и Юго-Восточной Азии в понедельник были закрыты в связи с праздничными днями.

Цены упали после того, как Китай опубликовал в субботу данные, показывающие, что производственная активность во второй по величине экономике мира сократилась второй месяц до самого низкого уровня с февраля 2020 года из-за блокировок в связи с COVID.

Европейский союз склоняется к запрету импорта российской нефти к концу года, заявили два дипломата ЕС после переговоров между Европейской комиссией и государствами-членами ЕС в выходные. Около половины из 4,7 млн баррелей в день экспорта сырой нефти из России приходится на ЕС, обеспечивая около четверти импорта нефти ЕС в 2020 году.

В то время как западные страны ограничили покупку российской нефти, поскольку санкции коснулись судоходства и страхования экспорта страны, влияние на мировые поставки было смягчено, поскольку Индия покупала более дешевые российские грузы.

Аналитики Royal Bank of Canada подсчитали, что импорт нефти Индией из России вырос с менее чем 100 тысяч баррелей в сутки в 2021 году до 800 тысяч баррелей в сутки в апреле, и ожидают, что Индия продолжит наращивать импорт до тех пор, пока Вашингтон не введет вторичные санкции.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы ведут переговоры о шестимесячной нефтяной сделке с Россией на импорт миллионов баррелей в месяц.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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