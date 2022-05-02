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Нафта дешевшає, незважаючи на очікування ембарго ЄС на поставки з Росії

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Токіо, Понеділок 02 травня 2022 08:22
Нафта дешевшає, незважаючи на очікування ембарго ЄС на поставки з Росії Фото: ціни на нафту знижуються 2 травня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали в понеділок, 2 травня, оскільки побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, переважують побоювання потенційних перебоїв з поставками. Європейський Союз готує ембарго на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали 1,1%, до 105,93 доларів за, в той час як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 1%, до 103,70 доларів за барель. Ринки в Японії, Індії та Південно-Східній Азії в понеділок були закриті у зв'язку зі святковими днями.

Ціни впали після того, як Китай опублікував в суботу дані, що показують, що виробнича активність у другій за величиною економіці світу скоротилася другий місяць до найнижчого рівня з лютого 2020 року через блокування у зв'язку з COVID.

Європейський союз схиляється до заборони імпорту російської нафти до кінця року, заявили два дипломати ЄС після переговорів між Європейською комісією і державами-членами ЄС у вихідні. Близько половини з 4,7 млн барелів на день експорту сирої нафти з Росії припадає на ЄС, забезпечуючи близько чверті імпорту нафти ЄС в 2020 році.

У той час як західні країни обмежили покупку російської нафти, оскільки санкції торкнулися судноплавства і страхування експорту країни, вплив на світові поставки було пом'якшено, оскільки Індія купувала дешевші Російські вантажі.

Аналітики Royal Bank of Canada підрахували, що імпорт нафти Індією з Росії виріс з менш ніж 100 тисяч барелів на добу в 2021 році до 800 тисяч барелів на добу в квітні, і очікують, що Індія продовжить нарощувати імпорт до тих пір, поки Вашингтон не введе вторинні санкції.

Індійські нафтопереробні заводи ведуть переговори про шестимісячну нафтову угоду з Росією на імпорт мільйонів барелів на місяць.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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