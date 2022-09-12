Нефть дешевеет в начале недели: что влияет на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,4% до 91,56 долларов за баррель после роста на 4,1% в пятницу. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 1,5% до 85,45 долларов за баррель после роста на 3,9% на предыдущей сессии.

На прошлой неделе цены практически не изменились, поскольку эффект от номинального сокращения поставок ОПЕК+ был нивелирован продолжающимися блокировками в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти.

Спрос на нефть в Китае может сократиться впервые за два десятилетия в этом году, поскольку политика Пекина по борьбе с COVID-19 заставляет людей оставаться дома во время праздников и снижает потребление топлива.

"Кажется, что общие негативные моменты перевешивают позитивные", - сказал Джун Ронг Йип, рыночный стратег IG, добавив, что в поле зрения может быть отметка в 85 долларов за нефть марки Brent.

Между тем, Европейский центральный банк и Федеральная резервная система готовы еще больше повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией, что может поднять стоимость доллара США по отношению к другим валютам и сделать номинированную в долларах нефть более дорогой для инвесторов.

"Опасения со стороны спроса были связаны с влиянием повышения процентных ставок на борьбу с инфляцией и политикой Китая по борьбе с COVID-19", - написал аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Тем не менее, мировые цены на нефть могут восстановиться к концу года - ожидается, что предложение еще больше сократится, когда 5 декабря вступит в силу эмбарго Европейского Союза на российскую нефть.

"Большая семерка" установит верхний предел цен на российскую нефть, чтобы ограничить прибыльные доходы России от экспорта нефти после ее вторжения в Украину, и планирует принять меры, чтобы нефть по-прежнему могла поступать в развивающиеся страны.