Нефть дешевеет в начале недели: какие факторы влияют на цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,1%, до 113,05 доллара за баррель. Цены упали на 7,3% на прошлой неделе, это первое еженедельное падение за последние пять недель. Американская нефть WTI подешевела на 0,2% до 109,35 долларов. Цены упали на 9,2% на прошлой неделе, что стало первым снижением за восемь недель.

"Очевидно, что макроэкономические факторы влияют на нефть в данный момент, а не фундаментальные факторы, которые по-прежнему оказывают поддержку", - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела исследований сырьевых товаров ING.

Нефть из России, второго по величине экспортера в мире, остается ограниченной для поставок для большинства стран из-за западных санкций в связи с войной против Украины.

Воздействие было частично смягчено высвобождением стратегических запасов нефти во главе с Соединенными Штатами и наращиванием добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками (ОПЕК+).

"Если Вашингтон будет придерживаться нынешних темпов, к октябрю стратегический резерв США достигнет 40-летнего минимума в 358 млн баррелей", - отмечают аналитики ANZ.

Тем не менее, добыча нефти и газа в США растет. Количество нефтяных и газовых буровых установок, являющееся ранним индикатором будущей добычи, выросло на семь до 740 за неделю до 17 июня, что является самым высоким показателем с марта 2020 года, говорится в отчете компании Baker Hughes Co, предоставляющей энергетические услуги.

Экспорт нефтепродуктов из Китая, который когда-то был крупным экспортером, продолжал снижаться, из-за чего глобальные поставки были ограничены.

Экспорт бензина из страны в мае упал на 45,5% по сравнению с годом ранее, а экспорт дизельного топлива упал на 92,7%, несмотря на замедление внутреннего спроса, поскольку компаниям не хватило экспортных квот.