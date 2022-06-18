Мировые цены на нефть рухнули до минимума за месяц: что стало причиной

Цены на нефть упали в пятницу, 17 июня, примерно на 6% до четырехнедельного минимума. Нефть дешевеет из-за опасений, что повышение процентных ставок крупными центральными банками может замедлить мировую экономику и снизить спрос на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Также оказывает давление на цены доллар США, который на этой неделе вырос до самого высокого уровня с декабря 2002 года по отношению к корзине валют, что сделало нефть более дорогой для покупателей, использующих другие валюты.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 5,6%, до 113,12 долларов за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 6,8%, до 109,56 доллара.

Это было самое низкое закрытие для Brent с 20 мая и самое низкое для WTI с 12 мая. Это также было самым большим дневным процентным снижением для Brent с начала мая и самым большим для WTI с конца марта.

На этой неделе фьючерсы на нефть марки Brent снизились впервые за пять недель, а фьючерсы на нефть марки WTI упали впервые за восемь недель.

Причины обвала

"Цены на сырую нефть упали из-за роста доллара, из-за того, что Россия дала понять, что экспорт нефти должен увеличиться, а также из-за роста опасений по поводу глобальной рецессии", - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик аналитической компании OANDA.

Глобальные центральные банки, которые быстро ослабили денежно-кредитную политику во время пандемии, чтобы избежать рецессии, теперь ужесточают ее, чтобы бороться с инфляцией.

Федеральная резервная система на этой неделе повысила ставки США на максимальное более чем за четверть века повышение.

"Поскольку центральные банки предпринимают довольно существенные шаги по ограничению роста за счет повышения процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики, это проявляется здесь, в нефтяном комплексе", - сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital LLC в Нью-Йорке, отметив, что более медленный экономический рост должен сократить потребление энергии.

Поскольку ФРС, как ожидается, продолжит повышать процентные ставки, открытый интерес к фьючерсам WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упал в четверг до самого низкого уровня с мая 2016 года, поскольку инвесторы сокращают вложения в рискованные активы.

Фьючерсы на бензин и дизельное топливо в США также упали более чем на 4% из-за опасений, что высокие цены на бензин снизят спрос.

Рост цен на бензин и реакция США

Автомобильная группа AAA заявила, что цена дизельного топлива на заправках в США достигла рекордного уровня в 5,798 долларов за галлон в пятницу, в то время как цена бензина достигла рекордного уровня в 5,016 долларов в начале недели.

Энергетические компании США на этой неделе добавили всего четыре нефтяных вышки, а президент Джо Байден обвинил производителей в том, что они получают прибыль от заоблачных цен вместо того, чтобы делать больше для увеличения добычи.

Несмотря на то, что его администрация хочет, чтобы Саудовская Аравия производила больше нефти, Байден сказал, что не собирается проводить двустороннюю встречу с фактическим лидером Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом во время его поездки в регион в следующем месяце, и что встретится с ним в рамках более широкой "международной встречи"

Россия, тем временем, ожидает увеличения экспорта нефти в 2022 году, несмотря на западные санкции и европейское эмбарго, заявил в пятницу заместитель министра энергетики России