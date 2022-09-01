UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нефть дешевеет в начале месяца: что влияет на цены

Фото: цены на нефть упали 1 сентября на фоне опасений рецессии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали в четверг, 1 сентября, так как инвесторы были обеспокоены тем, что агрессивное повышение процентных ставок со стороны мировых политиков замедлит экономику и снизит спрос на топливо. Возобновление ограничений для сдерживания COVID-19 в Китае также усилило давление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,6%, до 95,11 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,7%, до 89,97 долларов за баррель.

"Растущие опасения по поводу ослабления спроса на топливо из-за агрессивного повышения процентных ставок центральными банками США и Европы перевешивают опасения по поводу дефицита мировых поставок", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

Он добавил, что недавние признаки ослабления экономики Китая и ужесточение ограничений в связи с пандемией также повлияли на настроения.

Недавняя волатильность рынка нефти последовала за опасениями по поводу недостаточного предложения в течение нескольких месяцев после того, как Россия вторглась в Украину и когда ОПЕК изо всех сил пытается увеличить добычу.

Однако добыча как в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), так и в Соединенных Штатах достигла самого высокого уровня с первых дней пандемии коронавируса. Добыча ОПЕК за последний месяц достигла 29,6 млн баррелей в сутки, в то время как добыча в США выросла до 11,82 млн баррелей в сутки в июне. Оба показателя находятся на самом высоком уровне с апреля 2020 года.

Министры финансов "Большой семерки", состоящей из богатых стран, обсудят предложенный администрацией Байдена верхний предел цен на российскую нефть на встрече в пятницу, сообщил Белый дом.

Напомним, цены на нефть Brent на прошлой неделе поднялись выше 100 долларов на фоне растущей обеспокоенности по поводу перебоев с поставками на фоне сбоев в поставках из России, возможного сокращения добычи крупными производителями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть