Нефть дешевеет в начале месяца: что влияет на цены

Цены на нефть упали в четверг, 1 сентября, так как инвесторы были обеспокоены тем, что агрессивное повышение процентных ставок со стороны мировых политиков замедлит экономику и снизит спрос на топливо. Возобновление ограничений для сдерживания COVID-19 в Китае также усилило давление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,6%, до 95,11 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,7%, до 89,97 долларов за баррель.

"Растущие опасения по поводу ослабления спроса на топливо из-за агрессивного повышения процентных ставок центральными банками США и Европы перевешивают опасения по поводу дефицита мировых поставок", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

Он добавил, что недавние признаки ослабления экономики Китая и ужесточение ограничений в связи с пандемией также повлияли на настроения.

Недавняя волатильность рынка нефти последовала за опасениями по поводу недостаточного предложения в течение нескольких месяцев после того, как Россия вторглась в Украину и когда ОПЕК изо всех сил пытается увеличить добычу.

Однако добыча как в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), так и в Соединенных Штатах достигла самого высокого уровня с первых дней пандемии коронавируса. Добыча ОПЕК за последний месяц достигла 29,6 млн баррелей в сутки, в то время как добыча в США выросла до 11,82 млн баррелей в сутки в июне. Оба показателя находятся на самом высоком уровне с апреля 2020 года.

Министры финансов "Большой семерки", состоящей из богатых стран, обсудят предложенный администрацией Байдена верхний предел цен на российскую нефть на встрече в пятницу, сообщил Белый дом.