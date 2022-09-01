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Нафта дешевшає на початку місяця: що впливає на ціни

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Токіо, Четвер 01 вересня 2022 08:29
Нафта дешевшає на початку місяця: що впливає на ціни Фото: ціни на нафту впали 1 вересня на тлі побоювань рецесії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали в четвер, 1 вересня, оскільки інвестори були стурбовані тим, що агресивне підвищення процентних ставок з боку світових політиків сповільнить економіку і знизить попит на паливо. Відновлення обмежень для стримування COVID-19 в Китаї також посилило тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,6%, до 95,11 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 0,7%, до 89,97 доларів за барель.

"Зростаючі побоювання з приводу ослаблення попиту на паливо через агресивне підвищення процентних ставок центральними банками США і Європи переважують побоювання з приводу дефіциту світових поставок", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

Він додав, що недавні ознаки ослаблення економіки Китаю і посилення обмежень у зв'язку з пандемією також вплинули на настрої.

Нещодавня нестабільність ринку нафти спричинила побоювання щодо недостатньої пропозиції протягом декількох місяців після того, як Росія вторглася в Україну, і коли ОПЕК намагається збільшити видобуток.

Однак видобуток як в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), так і в Сполучених Штатах досягла найвищого рівня з перших днів пандемії коронавірусу. Видобуток ОПЕК за останній місяць досяг 29,6 млн барелів на добу, в той час як видобуток в США виріс до 11,82 млн барелів на добу в червні. Обидва показники знаходяться на найвищому рівні з квітня 2020 року.

Міністри фінансів "Великої сімки", що складається з багатих країн, обговорять запропоновану адміністрацією Байдена верхню межу цін на російську нафту на зустрічі в п'ятницю, повідомив Білий дім.

Нагадавши, ціни на нафту Brent минулого тижня піднялися вище 100 доларів на тлі зростаючої стурбованості з приводу перебоїв з поставками на тлі збоїв в поставках з Росії, можливого скорочення видобутку великими виробниками.

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