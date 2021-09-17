Нефть дешевеет на фоне возобновления добычи в Мексиканском заливе после ураганов

Фьючерсы на нефть марки Brent упали,5%, до 75,32 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,6%, до 72,19 долларов.

"Цены на нефть немного снизились, так как добыча на шельфе США продолжает медленно восстанавливаться, а возвращение к нормальному состоянию на большей части Азиатского континента натолкнулось на некоторые препятствия и некоторые страны все еще изо всех сил пытаются сдержать распространение "Дельта"-варианта (коронавируса)", - сказал он. Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

Оба контракта должны прибавить более 3% за неделю, поскольку добыча в Мексиканском заливе США восстанавливалась медленнее, чем ожидалось, после того, как ураган Ида повредил объекты в августе, а тропический шторм Николас ударил на этой неделе.

"У цен на нефть еще одна хорошая неделя, несмотря на широкую слабость по сырьевым товарам, обусловленную устойчивостью доллара США", - сказал Мойя.

Доллар вырос до трехнедельного максимума в пятницу, что сделало импорт сырой нефти, торгуемой в долларах, более дорогим для стран, использующих другие валюты.

По состоянию на четверг около 28% добычи нефти в США в Мексиканском заливе оставалось недоступным, спустя две с половиной недели после урагана Ида.