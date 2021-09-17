Нафта дешевшає на тлі відновлення видобутку в Мексиканській затоці після ураганів

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали,5%, до 75,32 долара за барель. Ф'ючерси на нафту WTI знизилися на 0,6%, до 72,19 доларів.

"Ціни на нафту трохи знизилися, оскільки видобуток на шельфі США продовжує повільно відновлюватися, а повернення до нормального стану на більшій частині Азійського континенту наштовхнулося на деякі перешкоди і деякі країни все ще щосили намагаються стримати поширення "Дельта"-варіанту (коронавірусу)", - сказав він. Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA.

Обидва контракти повинні додати більше 3% за тиждень, оскільки видобуток в Мексиканській затоці США відновлювалася повільніше, ніж очікувалося, після того, як ураган Іда пошкодив об'єкти в серпні, а тропічний шторм Ніколас вдарив на цьому тижні.

"У цін на нафту ще один хороший тиждень, незважаючи на широку слабкість по сировинних товарах, обумовлену стійкістю долара США", - сказав Мойя.

Долар виріс до тритижневого максимуму в п'ятницю, що зробило імпорт сирої нафти, що торгується в доларах, більш дорогим для країн, що використовують інші валюти.

Станом на четвер близько 28% видобутку нафти в США в Мексиканській затоці залишалося недоступним, через два з половиною тижні після урагану Іда.