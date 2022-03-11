Нефть дешевеет на фоне усилий по увеличению поставок крупнейшими производителями

Цены на нефть снижаются в пятницу, 11 марта, и находятся на пути к самому большому недельному падению с ноября. Нефть дешевеет на фоне усилий по увеличению поставок на рынок со стороны других крупных производителей после запретов на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,15%, до 109,17 долларов за баррель после падения на 1,6% на предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть марки WTI стабильны на 106,0 долларов за баррель после снижения на 2,5% в четверг.

В течение недели волатильных торгов, отмеченных сообщениями о российских нефтяных эмбарго, а затем возможным увеличением поставок из Ирана, Венесуэлы и Объединенных Арабских Эмиратов, а также эскалацией боевых действий в Украине, цена на нефть марки Brent на пути к недельному падению примерно на 7% после достижения 14-летнего максимума 139,13 долларов. Нефть WTI упала примерно на 8% после достижения максимума в 130,50 долларов.

"Оба контракта вполне могут резко упасть ниже 100 долларов за баррель из-за любых новостей, которые воспринимаются как ослабление перебоев с поставками", - сказал Джеффри Халли, аналитик OANDA.

Точно так же оба контракта могут легко вернуться к 115 долларам и выше при любых негативных заголовках, сказал он.

На этой неделе цены снизились после того, как стало ясно, что Европейский Союз, сильно зависящий от российских энергоносителей, не присоединится к США и Великобритании в запрете на российскую нефть.

Россия, второй по величине экспортер сырой нефти в мире после Саудовской Аравии, экспортирует около 3 миллионов баррелей нефти в день в европейские страны ОЭСР.