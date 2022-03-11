ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нефть дешевеет на фоне усилий по увеличению поставок крупнейшими производителями

Новина українською →
Токио, Пятница 11 марта 2022 08:59
Нефть дешевеет на фоне усилий по увеличению поставок крупнейшими производителями Фото: Цены на нефть снижаются 11 марта из-за роста поставок (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снижаются в пятницу, 11 марта, и находятся на пути к самому большому недельному падению с ноября. Нефть дешевеет на фоне усилий по увеличению поставок на рынок со стороны других крупных производителей после запретов на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,15%, до 109,17 долларов за баррель после падения на 1,6% на предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть марки WTI стабильны на 106,0 долларов за баррель после снижения на 2,5% в четверг.

В течение недели волатильных торгов, отмеченных сообщениями о российских нефтяных эмбарго, а затем возможным увеличением поставок из Ирана, Венесуэлы и Объединенных Арабских Эмиратов, а также эскалацией боевых действий в Украине, цена на нефть марки Brent на пути к недельному падению примерно на 7% после достижения 14-летнего максимума 139,13 долларов. Нефть WTI упала примерно на 8% после достижения максимума в 130,50 долларов.

"Оба контракта вполне могут резко упасть ниже 100 долларов за баррель из-за любых новостей, которые воспринимаются как ослабление перебоев с поставками", - сказал Джеффри Халли, аналитик OANDA.

Точно так же оба контракта могут легко вернуться к 115 долларам и выше при любых негативных заголовках, сказал он.

На этой неделе цены снизились после того, как стало ясно, что Европейский Союз, сильно зависящий от российских энергоносителей, не присоединится к США и Великобритании в запрете на российскую нефть.

Россия, второй по величине экспортер сырой нефти в мире после Саудовской Аравии, экспортирует около 3 миллионов баррелей нефти в день в европейские страны ОЭСР.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
Украинские школы возобновляют учебный процесс: где и в каком формате
Украинские школы возобновляют учебный процесс: где и в каком формате
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"