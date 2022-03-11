ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нафта дешевшає на тлі зусиль зі збільшення поставок найбільшими виробниками

Новость на русском →
Токіо, П'ятниця 11 березня 2022 08:59
Нафта дешевшає на тлі зусиль зі збільшення поставок найбільшими виробниками Фото: ціни на нафту знижуються 11 березня через зростання поставок (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю, 11 березня, і знаходяться на шляху до найбільшого тижневого падіння з листопада. Нафта дешевшає на тлі зусиль зі збільшення поставок на ринок з боку інших великих виробників після заборон на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,15%, до 109,17 доларів за барель після падіння на 1,6% на попередній сесії. Ф'ючерси на нафту марки WTI стабільні на 106,0 доларів за барель після зниження на 2,5% у четвер.

Протягом тижня волатильних торгів, зазначених повідомленнями про російські нафтові ембарго, а потім можливим збільшенням поставок з Ірану, Венесуели і Об'єднаних Арабських Еміратів, а також ескалацією бойових дій в Україні, ціна на нафту марки Brent на шляху до тижневого падіння приблизно на 7% після досягнення 14-річного максимуму 139,13 доларів. Нафта WTI впала приблизно на 8% після досягнення максимуму в 130,50 доларів.

"Обидва контракти цілком можуть різко впасти нижче 100 доларів за барель через будь-які новини, які сприймаються як ослаблення перебоїв з поставками", - сказав Джеффрі Халлі, аналітик OANDA.

Точно так само обидва контракти можуть легко повернутися до 115 доларів і вище при будь-яких негативних заголовках, сказав він.

На цьому тижні ціни знизилися після того, як стало ясно, що Європейський Союз, сильно залежний від російських енергоносіїв, не приєднається до США і Великобританії в забороні на російську нафту.

РОСІЯ, Другий за величиною експортер сирої нафти в світі після Саудівської Аравії, експортує близько 3 мільйонів барелів нафти в день в європейські країни ОЕСР.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"