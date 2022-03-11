Нафта дешевшає на тлі зусиль зі збільшення поставок найбільшими виробниками

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю, 11 березня, і знаходяться на шляху до найбільшого тижневого падіння з листопада. Нафта дешевшає на тлі зусиль зі збільшення поставок на ринок з боку інших великих виробників після заборон на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,15%, до 109,17 доларів за барель після падіння на 1,6% на попередній сесії. Ф'ючерси на нафту марки WTI стабільні на 106,0 доларів за барель після зниження на 2,5% у четвер.

Протягом тижня волатильних торгів, зазначених повідомленнями про російські нафтові ембарго, а потім можливим збільшенням поставок з Ірану, Венесуели і Об'єднаних Арабських Еміратів, а також ескалацією бойових дій в Україні, ціна на нафту марки Brent на шляху до тижневого падіння приблизно на 7% після досягнення 14-річного максимуму 139,13 доларів. Нафта WTI впала приблизно на 8% після досягнення максимуму в 130,50 доларів.

"Обидва контракти цілком можуть різко впасти нижче 100 доларів за барель через будь-які новини, які сприймаються як ослаблення перебоїв з поставками", - сказав Джеффрі Халлі, аналітик OANDA.

Точно так само обидва контракти можуть легко повернутися до 115 доларів і вище при будь-яких негативних заголовках, сказав він.

На цьому тижні ціни знизилися після того, як стало ясно, що Європейський Союз, сильно залежний від російських енергоносіїв, не приєднається до США і Великобританії в забороні на російську нафту.

РОСІЯ, Другий за величиною експортер сирої нафти в світі після Саудівської Аравії, експортує близько 3 мільйонів барелів нафти в день в європейські країни ОЕСР.