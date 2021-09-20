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Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара

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Украина, Понедельник 20 сентября 2021 10:40
Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара Фото: Цены на нефть снижаются 20 сентября из-за укрепления доллара (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали в понедельник, 20 сентября, увеличив потери прошлой недели после того, как доллар США подскочил до трехнедельного максимума. Кроме того, количество буровых установок в США выросло, хотя почти добыча в Мексиканском заливе в США упала почти на четверть после двух ураганов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали 0,8%, до 74,73 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI упали 0,9%, до 71,31 долларов за баррель после снижения на 64 цента в пятницу.

"Укрепление доллара США за последние пару дней оказало некоторое сопротивление рынку", - говорится в сообщении ING Bank.

Аналитики банка отмечают, что объявление о снижении цен на этой неделе "вероятно, окажет некоторое понижательное давление на нефть и более широкий сырьевой комплекс", хотя добавило, что такой шаг был более вероятен в ноябре.

Более сильный доллар делает нефть с ценой в долларах США более дорогой для держателей других валют, ограничивая спрос.

"Нефть WTI может консолидироваться в течение следующих нескольких торговых сессий, пока траектория доллара не станет немного более ясной", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Рост числа буровых установок в США также сдерживал рост цен на нефть. Количество нефтегазовых буровых установок выросло на девять до 512 за неделю до 17 сентября, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года и вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил Baker Hughes в пятницу.

К пятнице 23% добычи нефти в Мексиканском заливе в США, или 422 тыс. баррелей в день, оставалось закрытым, сообщило Бюро по безопасности и охране окружающей среды.

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