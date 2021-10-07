Нефть дешевеет на фоне планов США по продаже из стратегических резервов

Цены на нефть резко снизились в четверг, 7 октября, увеличив потери предыдущей сессии. Соединенные Штаты заявили, что рассматривают возможность продажи нефти из своих стратегических запасов, а Россия заявила, что готова стабилизировать рынок природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Цены на нефть марки Brent снизились 1,5%, до 79,84 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали 2,2%, до 75,74 долларов за баррель. Оба контракта упали примерно на 2% в среду.

"Рынок сырой нефти может быть менее напряженным, если Соединенные Штаты задействуют стратегические запасы сырой нефти и если Россия отправит больше природного газа в Европу", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Как сообщает Financial Times, министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила в среду, что администрация рассматривает возможность использования стратегического нефтяного резерва страны (SPR) для сдерживания скачка цен на бензин. Гранхольм также не исключил запрета на экспорт сырой нефти, который был снят в 2015 году.

Goldman Sachs заявил, что вероятный выпуск SPR, который может составить до 60 миллионов баррелей, представляет риск снижения его прогнозируемой цены на нефть Brent на конец года в размере 90 долларов за баррель только на 3 доллара.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия увеличивает поставки газа в Европу, в том числе через Украину, в ответ на энергетический кризис и готова стабилизировать рынок на фоне роста цен. Такой шаг может помочь снизить рекордно высокие цены на газ.

Аналитики говорят, что по мере приближения зимы эти цены на газ могут повлиять на и без того напряженный рынок сырой нефти, поскольку некоторые пользователи переключаются на нефть.