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Нафта дешевшає на тлі планів США з продажу зі стратегічних резервів

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Україна, Четвер 07 жовтня 2021 14:59
Нафта дешевшає на тлі планів США з продажу зі стратегічних резервів Фото: ціна нафти марки Brent впала нижче 80 доларів за барель (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту різко знизилися в четвер, 7 жовтня, збільшивши втрати попередньої сесії. Сполучені Штати заявили, що розглядають можливість продажу нафти зі своїх стратегічних запасів, а Росія заявила, що готова стабілізувати ринок природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Ціни на нафту марки Brent знизилися 1,5%, до 79,84 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту WTI впали 2,2%, до 75,74 доларів за барель. Обидва контракти впали приблизно на 2% у середу.

"Ринок сирої нафти може бути менш напруженим, якщо Сполучені Штати задіють стратегічні запаси сирої нафти і якщо Росія відправить більше природного газу в Європу", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Як повідомляє Financial Times, міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм заявила в середу, що адміністрація розглядає можливість використання стратегічного нафтового резерву країни (SPR) для стримування стрибка цін на бензин. Гранхольм також не виключив заборони на експорт сирої нафти, який був знятий у 2015 році.

Goldman Sachs заявив, що ймовірний випуск SPR, який може скласти до 60 мільйонів доларів, становить ризик зниження його прогнозованої ціни на нафту Brent на кінець року в розмірі 90 доларів за барель тільки на 3 долари.

Президент Росії Володимир Путін заявив у середу, що Росія збільшує поставки газу в Європу, в тому числі через Україну, у відповідь на енергетичну кризу і готова стабілізувати ринок на тлі зростання цін. Такий крок може допомогти знизити рекордно високі ціни на газ.

Аналітики кажуть, що, коли зима наближається, ці ціни на газ можуть вплинути на постійно напружений ринок сирої нафти, оскільки деякі користувачі переходять на нафту.

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