Нефть дешевеет на фоне опасений о вирусе из Китая

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть упали до минимума с октября прошлого года

Мировые цены на нефть в понедельник, 27 января, упали более чем на 2% до многомесячных минимумов в связи с тем, что растущее число зараженных новым коронавирусом в Китае усилило опасения о спросе на сырье. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 1,28 доллара за баррель, или на 2,1%, до 59,41 доллара к 08:44 по Киеву, ранее упав до 58,68 доллара, самого низкого уровня с конца октября. Цены на нефть WTI снизились на 1,24 доллара, или на 2,3%, до 52,95 доллара, ранее опустившись до 52,15 доллара, самого низкого уровня с начала октября.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман, стремясь успокоить рынок, заявил в понедельник, что наблюдает за развитием событий в Китае, и выразил уверенность в том, что новый вирус будет локализован.

По его словам, рынки "в первую очередь движимы психологическими факторами и крайне негативными ожиданиями некоторых участников рынка, несмотря на весьма ограниченное влияние (вируса) на мировой спрос на нефть".

"Такой крайний пессимизм наблюдался еще в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии, хотя и не привел к значительному сокращению спроса на нефть", - сказал принц Абдулазиз.

Из-за способности коронавируса распространяться все более активнее большинство финансовых рынков пострадали, хотя многие из них закрыты в Азии из-за новогодних праздников.

На нефть сейчас вряд ли найдется много покупателей, по крайней мере "до тех пор, пока не появятся конкретные признаки взятия под контроль... коронавируса", сказал Джеффри Хэлли, старший рыночный аналитик OANDA.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует, что цены на нефть немного снизятся и в среднем составят 59 долларов за баррель в 2020 и 2021 годах. По сравнению с прогнозом ВБ от июня 2019 года ожидания на 2020 год снижены на 3,9%. По данным ВБ, цены баррель в 2019 году на нефть составили в среднем 61 доллар за баррель, что на 10% ниже уровня 2018 года.

Напомним, вспышка короновируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. Также случаи заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии, Малайзии.