Нефть дешевеет на фоне опасений о перспективах мировой экономики

Фото: добыча нефти (OilNow)

Инвесторы опасаются второй волны эпидемии и снижения спроса

Цены на нефть снижаются в четверг, 10 сентября, поскольку перспективы спроса по-прежнему омрачены ростом числа случаев коронавируса во многих странах. Кроме того, запасы нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent упала 1,01%, до 40,38 долларов за баррель к 11:10 по киевскому времени. Нефть WTI упала на 1,29% до 37,58 долларов за баррель. В среду Brent подорожала на 3,5%, WTI - на 2,5%.

Аналитики ANZ отмечают, что рынок нефти находится под давлением в связи с перспективами как низкого спроса, так и роста предложения. "Сезон техобслуживания (НПЗ) и осторожный подход со стороны нефтеперерабатывающих предприятий должны сдерживать спрос на сырую нефть", - отметили в банке, имея в виду регулярные плановые отключения на нефтеперерабатывающих комплексах.

По данным Американского института нефти (API) в среду, в связи с ростом числа случаев коронавируса в нескольких штатах США запасы сырой нефти в стране выросли на 3 млн баррелей за неделю до 4 сентября.

Отметим, из-за падения цен на нефть, в январе-августе 2020 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 38% до 5,125 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогнозные цены на 2022 год и долгосрочные прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI.