Нефть дешевеет на фоне напряженности между США и Китаем

Цены на нефть в пятницу, 24 июля, снижаются на фоне опасений по поводу спроса из-за новых случаев коронавируса. Кроме того, на цены влияет рост напряженности в отношениях между США и Китаем.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 0,39% до 43,14 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, нефть WTI снизилась на 0,49% до 40,87 долларов за баррель.

Доллар упал до 22-месячных минимумов против корзины валют. Более слабый доллар обычно стимулирует покупку товаров по цене доллара, таких как нефть, поскольку они становятся дешевле для держателей других валют.

"Цены на сырую нефть пытаются стабилизироваться, так как ожидания по-прежнему остаются высокими, что Конгрессу удастся утвердить еще один пакет помощи при пандемии для Соединенных Штатов", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка в OANDA в Нью-Йорке.

Кроме того, он подчеркнул, что "вчерашние данные по экономике США показали, что восстановление экономики идет на спад, и в значительной степени гарантирует выделение дополнительной федеральной помощи".

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло до 1,416 млн на прошлой неделе впервые за почти четыре месяца, что говорит о том, что восстановление экономики США застопорилось на фоне возобновления случаев COVID-19.

В четверг Соединенные Штаты зафиксировали более 1000 случаев смерти от COVID-19. Во всем мире более 15 млн были инфицированы и более 620 тысяч умерли.

Кроме того, опасения по поводу спроса ухудшились из-за напряженности между Соединенными Штатами и Китаем - двумя крупнейшими потребителями нефти в мире.

Китай потребовал от США закрыть свое консульство в городе Чэнду в ответ на распоряжение о закрытии своего консульства в Хьюстоне в начале этой недели.

Отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились в этом году по целому ряду вопросов, от торговли и технологий до коронавируса, территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море и его поведения в Гонконге.

Barclays Commodities Research заявил, что цены на нефть могут скорректироваться в ближайшем будущем, если восстановление спроса на топливо замедлится, особенно в Соединенных Штатах.

Банк снизил свой прогноз профицита нефтяного рынка на 2020 год в среднем до 2,5 млн баррелей в сутки (с 3,5 млн баррелей в сутки ранее).

Как сообщало РБК-Украина, из-за падения цен на нефть импорт топливно-энергетических товаров в Украину за первое полугодие 2020 года упал на 27% до 3,966 млрд долларов.