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Нефть дешевеет после достижения семилетнего максимума: что стало причиной

Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снижаются в понедельник, 7 февраля, на фоне сообщений о том, что Вашингтон и Тегеран добились прогресса в возрождении сделки, ограничивающей разработку ядерного оружия. Если Соединенные Штаты отменят санкции в отношении Ирана, это может увеличить поставки нефти на рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 0,6% до 92,70 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени. В пятницу цены достигли максимума с октября 2014 года на уровне 93,70 доллара. Американская нефть марки WTI подешевела на 63 цента до 1,1% до 91,3 долларов.

В пятницу Соединенные Штаты восстановили освобождение от санкций, разрешающее международное ядерное сотрудничество с Ираном в проектах, направленных на то, чтобы затруднить использование иранских ядерных объектов для разработки оружия.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента в пятницу заявил, что отказ необходим для проведения технических дискуссий о возобновлении сделки, но не является сигналом того, что Соединенные Штаты находятся на грани достижения соглашения о ее возобновлении.

Выступая на условиях анонимности, европейский чиновник сказал, что высокопоставленные представители на переговорах в Вене, которые носят непрямой характер, поскольку Иран до сих пор отказывается встретиться с американскими дипломатами, скорее всего, встретятся во вторник в австрийской столице.

"Президент Байден по-прежнему хочет, чтобы мы вели переговоры в Вене", - заявил посол США в Иране, отметив, что сделку 2015 года можно оживить.

Напомним, Национальный банк Украины повысил прогноз средней цены нефти марки Brent в 2022 году с 67 до 74 долларов за баррель.

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Нефть