Нефть дешевеет после достижения годового максимума

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,4%, до 63,06 долларов за баррель к 07:44 по Гринвичу, а фьючерсы на нефть марки WTI (Западный Техас) упали на 1,4%, до 59,70 доллара за баррель.

"Рынок созрел для коррекции, и признаки того, что ситуация с энергоснабжением и общей энергетической ситуацией в Техасе начала нормализоваться, послужили необходимым спусковым крючком", - сказала Вандана Хари, аналитик по энергетике Vanda Insights.

Оба эталонных контракта выросли до 13-месячных максимумов в четверг из-за исторических морозов в южных штатах США. По оценкам аналитиков, из-за экстремальных холодов была потеряна треть добычи нефти в США, но теперь внимание обращено на влияние на нефтеперерабатывающие предприятия.

Отсутствие спроса со стороны техасских нефтеперерабатывающих заводов, вероятно, приведет к увеличению запасов сырой нефти в ближайшие недели.