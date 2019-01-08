Нефть Brent торгуется выше 57 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке 57,63 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 8 января 2019 года, находится выше отметки в 57 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:54 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 57,63 доллара. Это на 0,84% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть изменяются слабо и разнонаправленно после самого длительного ралли за полтора года на ожиданиях, что США и Китай достигнут соглашения по торговым вопросам, а наращивание коммерческих запасов нефти в США замедлится.

Напомним, ранее в Саудовской Аравии дали прогноз по ценам на нефть к середине 2019 года. В частности, исследование саудовской компании Arab Petroleum Investment Corp. показывает, что цены на нефть к середине года будут находиться на уровне 60-70 долларов за баррель.

В компании также отметили, что падение цен на нефть в конце 2018 года было вызвано "ухудшением геополитического фона и опасениями по поводу макроэкономической картины", а также ростом добычи в США, Саудовской Аравии и России.