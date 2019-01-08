ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Нафта Brent торгується вище 57 доларів за барель

Новини » Енергетика    08.01.2019 - 11:12
Нафта Brent торгується вище 57 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці 57,63 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 8 січня 2019 року, знаходиться вище позначки в 57 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:54 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 57,63 долара. Це на 0,84% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту змінюються слабо і різноспрямовано після найтривалішого ралі за півтора року на очікуваннях, що США і Китай досягнуть угоди з торговельних питань, а нарощування комерційних запасів нафти в США сповільниться.

Нагадаємо, раніше в Саудівській Аравії дали прогноз за цінами на нафту до середини 2019 року. Зокрема, дослідження саудівської компанії Arab Petroleum Investment Corp. показує, що ціни на нафту до середини року будуть перебувати на рівні 60-70 доларів за барель.

У компанії також відзначили, що падіння цін на нафту в кінці 2018 року було викликано "погіршенням геополітичного тла і побоюваннями з приводу макроекономічної картини", а також зростанням видобутку в США, Саудівській Аравії та Росії.

Ціна нафти Brent піднялася вище 56 доларів за барель
Новини України Brentнефтьторги
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся