Нафта Brent торгується вище 57 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці 57,63 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 8 січня 2019 року, знаходиться вище позначки в 57 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:54 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 57,63 долара. Це на 0,84% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту змінюються слабо і різноспрямовано після найтривалішого ралі за півтора року на очікуваннях, що США і Китай досягнуть угоди з торговельних питань, а нарощування комерційних запасів нафти в США сповільниться.

Нагадаємо, раніше в Саудівській Аравії дали прогноз за цінами на нафту до середини 2019 року. Зокрема, дослідження саудівської компанії Arab Petroleum Investment Corp. показує, що ціни на нафту до середини року будуть перебувати на рівні 60-70 доларів за барель.

У компанії також відзначили, що падіння цін на нафту в кінці 2018 року було викликано "погіршенням геополітичного тла і побоюваннями з приводу макроекономічної картини", а також зростанням видобутку в США, Саудівській Аравії та Росії.