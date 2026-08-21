Неефективність системи закупівель ставить під загрозу постачання Силам Оборони 155мм боєприпасів, - ЗМІ

Ситуація з тендером

За даними видання, тендер на далекобійні снаряди у 2026 році провели лише напередодні літа, тоді як поставити продукцію компанії повинні до кінця року.

Таким чином, виробники отримали близько семи місяців для контрактування комплектуючих та виготовлення одних із найбільш дефіцитних артилерійських боєприпасів на світовому ринку.

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Особливо гострою є ситуація з пороховими зарядами для далекобійних артилерійських пострілів. Виробничі потужності основних світових постачальників завантажені замовленнями на роки вперед.

"По порохах сьогодні працює ринок продавця. Це продукт, який потрібен, як гарячий пиріжок, усьому світу - за ним стоїть величезна черга. І якщо ви зараз хочете бути на початку черги, то вам треба було думати про це минулого року. А про постачання на наступний рік треба було думати ще у березні", - розповів "УП" один із виробників боєприпасів.

Різке подорожчання компонентів

Ситуацію ускладнює і різке подорожчання компонентів для далекобійних пострілів. За словами іншого співрозмовника видання, дотичного до виробництва артилерійських боєприпасів, вартість відповідного пороху з початку повномасштабної війни зросла в рази.

За його словами, ціна далекобійного пороху сьогодні може сягати 300 доларів за кілограм проти близько 30 доларів до початку великої війни. В України при цьому немає власного виробництва далекобійних порохів, що робить виробників залежними від світового ринку.

Системна проблема з контрактами

Ще однією системною проблемою виробники називають контракти з кінцевим терміном виконання до 31 грудня. Вони залишають підприємствам мало часу для закупівлі великих партій компонентів та реагування на можливі зриви постачання, ракетні удари по виробництву чи інші форс-мажори.

Наразі Агенція оборонних закупівель готується провести ще один тендер на артилерійські боєприпаси. Представники ринку побоюються, що поставки за ним також можуть вимагати здійснити до кінця 2026 року.

За оцінкою опитаних виданням виробників, за таких умов жоден підрядник може не встигнути виконати контракт у визначені строки.

Проблема коротких контрактів стосується не лише боєприпасів. Складна оборонна продукція має тривалий виробничий цикл, тому підприємства потребують горизонту планування щонайменше 12-18 місяців.

Міноборони раніше повідомляло про запровадження довгострокового контрактування, однак, за оцінкою "УП", на практиці цей механізм системно не працює.

У результаті виробники змушені використовувати власний прибуток для завчасного замовлення комплектуючих і фактично розпочинати виробництво ще до отримання державного контракту.

Ці кошти, наголошують представники галузі, могли б спрямовуватися на розвиток продукції або створення резервних виробничих потужностей.