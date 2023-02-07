Неефективні санкції дозволили Кремлю забезпечити завод із випуску БПЛА деталями, - ISW

Неефективність західних санкцій проти Ірану та РФ, ймовірно, сприяла тому, що Кремль зміг придбати компоненти для ударних безпілотників у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Росія та Іран просувають плани щодо будівництва іранського заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів на території Росії. Раніше Іран відкрив завод із виробництва дронів у Таджикистані.
Росія може використовувати свої значні економічні зв'язки з Таджикистаном через ОДКБ та ЄАЕС для відмивання компонентів дронів або закупівлі вироблених безпілотників для використання в Україні в обхід міжнародних санкцій.
Британська слідча група Conflict Armament Research (CAR) повідомила, що 82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed 136 та Mohajer-6, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти, які надходили зі США.
Більшість західних компаній, чиї компоненти були виявлені у збитих іранських безпілотниках в Україні, від початку війни заперечували прямий продаж компонентів до Росії, Ірану чи Білорусі.
Раніше ми писали, що Москва і Тегеран просуваються в реалізації планів будівництва заводу з виробництва іранських безпілотників в Росії. На ньому планують виготовляти щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на російській території.
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