Неэффективные санкции позволили Кремлю обеспечить завод по выпуску БПЛА деталями, - ISW

Россия и Иран продвигают планы по строительству иранского завода по производству беспилотных летательных аппаратов на территории России. Ранее Иран открыл завод по производству дронов в Таджикистане.

Россия может использовать свои значительные экономические связи с Таджикистаном через ОДКБ и ЕАЭС для отмывания компонентов дронов или закупки произведенных беспилотников для использования в Украине в обход международных санкций.

Британская следственная группа Conflict Armament Research (CAR) сообщила, что 82% иранских беспилотников Shahed-131, Shahed 136 и Mohajer-6, сбитых на Украине, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, которые поступали из США.

Большинство западных компаний, чьи компоненты были обнаружены в сбитых иранских беспилотниках в Украине, с начала войны отрицали прямую продажу компонентов в Россию, Иран или Беларусь.

Ключевые выводы ISW: