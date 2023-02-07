RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Неэффективные санкции позволили Кремлю обеспечить завод по выпуску БПЛА деталями, - ISW

Фото: слабые санкции позволили Кремлю обеспечить завод по выпуску БПЛА деталями (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Неэффективность западных санкций против Ирана и РФ, вероятно, способствовали тому, что Кремль смог приобрести компоненты для ударных беспилотников в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Россия и Иран продвигают планы по строительству иранского завода по производству беспилотных летательных аппаратов на территории России. Ранее Иран открыл завод по производству дронов в Таджикистане.

Россия может использовать свои значительные экономические связи с Таджикистаном через ОДКБ и ЕАЭС для отмывания компонентов дронов или закупки произведенных беспилотников для использования в Украине в обход международных санкций.

Британская следственная группа Conflict Armament Research (CAR) сообщила, что 82% иранских беспилотников Shahed-131, Shahed 136 и Mohajer-6, сбитых на Украине, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, которые поступали из США.

Большинство западных компаний, чьи компоненты были обнаружены в сбитых иранских беспилотниках в Украине, с начала войны отрицали прямую продажу компонентов в Россию, Иран или Беларусь.

Ключевые выводы ISW:

  • Войска РФ готовятся к крупномасштабному решающему наступлению на востоке Украины в середине-конце февраля.
  • Спикеры русских националистов выражают скептицизм в отношении способности России начать успешное наступление в конце февраля.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг лживую версию президента России Владимира Путина о том, что предоставление немецких танков Украине угрожает безопасности РФ.
  • Назначенные Кремлем российские и оккупационные чиновники продолжают реализовывать схемы социальных пособий для усиления социального контроля и интеграции этих территорий в Россию.
  • Российские войска, вероятно, добились тактических успехов к северо-востоку от Купянска в период с 4 по 6 февраля.
  • Украинские силы сохраняют позиции в Белогоровке Луганской области по состоянию на 6 февраля, несмотря на заявления России о том, что российские войска захватили Белогоровку 3 февраля.
  • Российские войска продолжали наземные атаки северо-восточнее и южнее Бахмута, но по состоянию на 6 февраля так и не окружили город Донецкой области.
  • Войска РФ продолжают бороться с межэтнической напряженностью и конфликтами между нерегулярными формированиями.
  • Российские официальные лица и оккупационные власти могут усилить оперативную безопасность, чтобы скрыть развертывание новых российских войск на Донбассе.

Ранее мы писали, что Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов по строительству завода по производству иранских беспилотников в России. На нем планируют производить по меньшей мере 6 тысяч беспилотников для войны на Украине.

Напомним, ранее стало известно, что РФ заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на российской территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерациядрониВторжение России в Украину