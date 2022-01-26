Недвижимость в Украине может стоить дороже, - Довбенко

Рынок недвижимости в Украине не переоценен, а возможно даже недооценен. Война на востоке страны, политический и экономический кризисы, ряд других факторов - это все влияет на то, что стоимость недвижимости намного ниже реальной.

Исключив все негативные факторы, можно прийти к выводу, что недвижимость в нашей стране может стоить на порядок дороже.

"У нас как у страны есть две проблемы. Первая - крайне устаревший жилищный фонд, доставшийся нам от Советского Союза. Его надо обновлять. Никто, имея какую-то возможность, не будет там жить. Соответственно, этот спрос - вопрос гигиены. Если мы не хотим появления трущоб, мы должны обновлять фонд, иначе четко эволюционируем в не самые лучшие страны Латинской Америки. Второй момент - цены. К примеру, в Варшаве недвижимость раза в полтора-два дороже, чем в Киеве. Но если сравнить по уровню привлекательности города, то, наверное, даже жители Варшавы согласятся, что Киев значительно лучше", - говорит Довбенко.

Еще один важный фактор, по его словам, данный рынок в Украине до сих пор обеспечивает сравнительно высокую доходность.

"По статистическим данным онлайн агрегаторов, за последний год средняя стоимость квадратного метра в Киеве выросла на 30%, и в декабре 2021 составляла 1290 долларов за метр квадратный. Стоимость ремонта в минимальных просчетах составит 700 долларов за метр квадратный. Сюда мы также включаем стоимость мебели и техники. Таким образом, общая стоимость квартиры в столице площадью 60 квадратных метров в среднем составит около 120 тыс. долларов в новом доме или жилом комплексе класса стандарт", - отмечает инвестор.

Даже учитывая налог на прибыль - 18% (НДФЛ) и военный сбор - 1,5% доходность от аренды может достигать 10% годовых, в то время как в Европе этот показатель не превышает 3%, говорит Довбенко.

"Кроме того, в США и европейских странах арендодатель значительно ограничен в юридическом поле, и не может так свободно распоряжаться своим активом, как это происходит в Украине. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что недвижимость, как инструмент инвестиций, будет еще долгое время оставаться привлекательным как для физических, так и для юридических лиц", - резюмировал он.