Нерухомість в Україні може коштувати дорожче, - Довбенко

Ринок нерухомості в Україні не переоцінений, а можливо, навіть недооцінений. Війна на сході країни, політична та економічна кризи, низка інших факторів - це все впливає на те, що вартість нерухомості набагато нижча за реальну.

Виключивши всі негативні фактори, можна дійти висновку, що нерухомість у нашій країні може коштувати на порядок дорожче.

"У нас як у країни є дві проблеми. Перша - вкрай застарілий житловий фонд, що дістався нам від Радянського Союзу. Його треба оновлювати. Ніхто, маючи якусь можливість, там не житиме. Відповідно, цей попит - питання гігієни. Якщо ми не хочемо появи нетрів, ми повинні оновлювати фонд, інакше чітко еволюціонуємо в найкращі країни Латинської Америки. Другий момент - ціни. Наприклад, у Варшаві нерухомість рази в півтора-два дорожча, ніж у Києві. Але якщо порівняти за рівнем привабливості міста, то, мабуть, навіть жителі Варшави погодяться, що Київ є значно кращим”, - каже Довбенко.

Ще один важливий фактор, за його словами, цей ринок в Україні досі забезпечує порівняно високу прибутковість.

"За статистичними даними онлайн агрегаторів, за останній рік середня вартість квадратного метра в Києві зросла на 30%, і в грудні 2021 року становила 1290 доларів за метр квадратний. Вартість ремонту в мінімальних прорахунках складе 700 доларів за метр квадратний. Сюди ми також включаємо вартість меблів і техніки. Таким чином, загальна вартість квартири в столиці площею 60 квадратних метрів у середньому складе близько 120 тис. доларів у новому будинку або житловому комплексі класу стандарт", - зазначає інвестор.

Навіть з огляду на податок на прибуток - 18% (ПДФО) та військовий збір - 1,5% доходність від оренди може досягати 10% річних, тоді як у Європі цей показник не перевищує 3%, каже Довбенко.

"Крім того, у США та європейських країнах орендодавець значно обмежений у юридичному полі, і не може так вільно розпоряджатися своїм активом, як це відбувається в Україні. Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що нерухомість як інструмент інвестицій буде ще довгий час залишатися привабливим як для фізичних, так і юридичних осіб", - резюмував він.