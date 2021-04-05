Недовольны скоростью улучшения рейтингов: "Батькивщина" хочет расширить круг избирателей

В партии "Батькивщина" недовольны скоростью улучшения рейтингов и ищут способы, как прибавить темп. Электоральный костяк политсилы - это люди в основном старших возрастных групп, и он из года в год редеет.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть".
Один из заместителей главы "Батькивщины" Иван Крулько объяснил, что партия хочет расширить круг своих избирателей, заручившись поддержкой, в том числе, и более молодого поколения.
"Во время президентской кампании Юлия Тимошенко предложила "Новый курс" - программный документ, который касался всех аспектов жизни страны. Но в первую очередь он был направлен на средний класс и молодых людей, которые могли бы себя реализовать в нашем государстве", - заявил нардеп.
По его мнению, этот документ не потерял актуальность.
Помимо "Нового курса", "Батькивщина" собирается привлечь внимание украинцев при помощи референдумов. Тимошенко заявила, что "поможет народу" проявить свою волю и инициирует голосования по пяти вопросам: передача гражданам украинского газа и атомной электроэнергии с рентабельностью 30%, продажа сельскохозяйственной земли и стратегической собственности, легализация марихуаны и игорного бизнеса.
Другой замглавы "Батькивщины" Вадим Ивченко отметил, что собирать инициативные группы по проведению референдума "Батькивщина" планирует после спада волны эпидемии COVID, ориентировочно с мая.
"Мы хотим, чтобы президент по народной инициативе решил вопрос и о справедливых тарифах, и о продаже стратегической собственности, и о легализации марихуаны, и о рынке земли. Поэтому мы продолжим работать в полях", - сказал он.
Напомним, еще в марте Юлия Тимошенко заявила о готовности ее фракции вступить в коалицию со "Слугой народа". При этом у "Батькивщины" есть определенные условия.
Как писало РБК-Украина, в СН не отрицают возможности коалиции с "Батькивщиной". Однако в президентской команде считают, что огромной помехой этому может стать различие во взглядах обеих партий.