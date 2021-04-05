Недовольны скоростью улучшения рейтингов: "Батькивщина" хочет расширить круг избирателей

Один из заместителей главы "Батькивщины" Иван Крулько объяснил, что партия хочет расширить круг своих избирателей, заручившись поддержкой, в том числе, и более молодого поколения.

"Во время президентской кампании Юлия Тимошенко предложила "Новый курс" - программный документ, который касался всех аспектов жизни страны. Но в первую очередь он был направлен на средний класс и молодых людей, которые могли бы себя реализовать в нашем государстве", - заявил нардеп.

По его мнению, этот документ не потерял актуальность.

Помимо "Нового курса", "Батькивщина" собирается привлечь внимание украинцев при помощи референдумов. Тимошенко заявила, что "поможет народу" проявить свою волю и инициирует голосования по пяти вопросам: передача гражданам украинского газа и атомной электроэнергии с рентабельностью 30%, продажа сельскохозяйственной земли и стратегической собственности, легализация марихуаны и игорного бизнеса.

Другой замглавы "Батькивщины" Вадим Ивченко отметил, что собирать инициативные группы по проведению референдума "Батькивщина" планирует после спада волны эпидемии COVID, ориентировочно с мая.

"Мы хотим, чтобы президент по народной инициативе решил вопрос и о справедливых тарифах, и о продаже стратегической собственности, и о легализации марихуаны, и о рынке земли. Поэтому мы продолжим работать в полях", - сказал он.