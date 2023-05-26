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Недосяжні для обстрілів: резерви нафти та газу в Україні зберігатимуть у підземних сховищах

Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердить перелік підземних споруд, де будуть зберігатимуться енергетичні ресурси. Вони будуть недосяжні для ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Як зазначив прем’єр, одне зі стратегічних завдань уряду - максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і в довгостроковій перспективі. Зокрема енергетичних ресурсів.

"Сьогодні затверджуємо перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить нам облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз", - сказав Шмигаль.

У квітні Оператор газосховищ України "Укртрансгаз" розпочав новий сезон закачування газу в підземні сховища (ПСГ). Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) оцінила потреби "Нафтогазу" в імпорті газу наступного опалювального сезону у 2 млрд кубометрів.

Нагадаємо, уряд України розпочав підготовку до осінньо-зимового періоду. Заступник міністра енергетики Фарід Сафаров заявляв, що для підготовки до наступного опалювального сезону потрібно понад 3,4 млрд доларів. Зокрема, сума необхідна як відновлення генерації, так закупівлі необхідних ресурсів.

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Кабінет Міністрів УкраїниНАФТАГаз