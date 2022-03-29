Недомогание Абрамовича после переговоров вызвано "экологическим фактором", - Reuters

Источник в разведке США заявил, что тошнота российского миллиардера Романа Абрамовича и украинских участников мирных переговоров была вызвана "экологическим фактором", а не отравлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Разведка настоятельно предполагает, что появившееся симптомы были связаны с окружающей средой, но не отравлением", - отметил американский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Напомним, что американское издание The Wall Street Journal, со ссылкой на людей, которые, якобы знакомы с этой ситуацией, заявило о том, что российский олигарх Роман Абрамович и двое участников украинской делегации, среды которых Рустем Умеров, имели симптомы отравления после встречи в Киеве в начале марта.

Пострадавшие якобы жаловались на покраснение глаз, слезотечение, шелушение кожи на лице и руках. Член украинской переговорной группы Рустем Умеров опроверг информацию об отравлении и назвал ее фейком.

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