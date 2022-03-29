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Нездужання Абрамовича після перемовин викликане "екологічним фактором", - Reuters

Роман Абрамович (Фото: facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Константин Широкун

Джерело в розвідці США заявило, що нудота російського мільярдера Романа Абрамовича і українських учасників мирних переговорів була викликана "екологічним фактором", а не отруєнням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Розвідка настійно припускає, що з'явилися симптоми були пов'язані з навколишнім середовищем, але не отруєнням", - зазначив американський чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Нагадаємо, що американське видання The Wall Street Journal, з посиланням на людей, які, нібито знайомі з цією ситуацією, заявило про те, що російський олігарх Роман Абрамович і двоє учасників української делегації, серед яких Рустем Умеров, мали симптоми отруєння після зустрічі в Києві на початку березня.

Постраждалі нібито скаржилися на почервоніння очей, сльозотеча, лущення шкіри на обличчі і руках. Член української переговорної групи Рустем Умеров спростував інформацію про отруєння і назвав її фейком.

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