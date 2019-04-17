Рейтинг Порошенко за неделю вырос

Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж РБК-Украина)

Разрыв между Порошенко и Зеленским за неделю резко сократился

Разрыв между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на выборах 2019 за неделю сократился. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, обнародованные в ходе эфира телеканала "112 Украина".

В частности, если 6-7 апреля за Порошенко-Зеленского готовы были проголосовать 30,1-69,9 респондентов, позже, 8-9 апреля разрыв вырос до 75,5-24,5%, однако затем разрыв между кандидатами резко сократился до 38,1-61,9% соответственно.

Опрос проводился методом телефонного интервью 6-15 апреля среди 2000 респондентов старше 18 лет на основе случайной выборки мобильных номеров по всей Украине. В выборку не включены территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные регионы Донецкой и Луганской областей.