За неделю в Киеве гриппом заболели более 11 тыс. человек

Гриппом и ОРВИ в Киеве за прошлую неделю заболели 11 172 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, и ниже базовой линии на 50,7%. Показатель заболеваемости составляет 378,6.

Кроме того, в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей. Снижение произошло за счет взрослого населения. Так, детей заболели - 7 234 (против 7660), взрослых - 3 983 человека (рост на 7%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 64,8%, а на предыдущей неделе - 67,5%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 6,4%: 3 210 случаев, составляет 44,4% от общего количества заболевших детей и 28,7% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

В медицинские учреждения за прошлую неделю были госпитализированы 127 человек, из них 95 - дети.

С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 49 656 человек.

Напомним, с 9 по 15 декабря в Киеве зарегистрировали 11 340 больных гриппом и ОРВИ. В структуре заболеваемости дети составляют 67,5%.

Кроме того, с начала нынешнего эпидемического сезона прививки от гриппа и ОРВИ сделали больше людей, чем за весь прошлый эпидемический сезон. Всего вакцинировались уже более 200 тыс. людей.