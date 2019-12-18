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За неделю гриппом в Украине заболели более 170 тыс. людей

Новости » Общество     18.12.2019 - 16:02
За неделю гриппом в Украине заболели более 170 тыс. людей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, зарегистрировано 23 случая тяжелой острой респираторной инфекции

За прошедшую неделю с 9 по 15 декабря ОРВИ заболели более 171 тыс. людей, из них 69% - дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравохранения.

В частности, зарегистрировано 10 случаев гриппоподобного заболевания и 23 случая тяжелой острой респираторной инфекции. Положительных результатов на грипп по результатам лабораторных исследований не получено.

В большинстве регионов Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпедимических уровнях. А в Винницкой и Запорожской областях зарегистрировано низкую эпидемическую активность гриппа и ОРВИ.

В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано почти 9 тыс. людей, а с начала эпидемического сезона прививки сделали более 217 тыс. человек.

С начала эпидемического сезона не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа.

РБК-Украина писало, что за предыдущую неделю с 9 по 15 января в Киеве зарегистрировали 11 340 больных гриппом и ОРВИ.

Ранее сообщалось, что с начала нынешнего эпидсезона прививки от гриппа и ОРВИ сделали больше людей, чем за весь прошлый эпидемический сезон.

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