За неделю гриппом в Украине заболели более 170 тыс. людей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, зарегистрировано 23 случая тяжелой острой респираторной инфекции

За прошедшую неделю с 9 по 15 декабря ОРВИ заболели более 171 тыс. людей, из них 69% - дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравохранения.

В частности, зарегистрировано 10 случаев гриппоподобного заболевания и 23 случая тяжелой острой респираторной инфекции. Положительных результатов на грипп по результатам лабораторных исследований не получено.



В большинстве регионов Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпедимических уровнях. А в Винницкой и Запорожской областях зарегистрировано низкую эпидемическую активность гриппа и ОРВИ.



В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано почти 9 тыс. людей, а с начала эпидемического сезона прививки сделали более 217 тыс. человек.



С начала эпидемического сезона не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа.

РБК-Украина писало, что за предыдущую неделю с 9 по 15 января в Киеве зарегистрировали 11 340 больных гриппом и ОРВИ.

Ранее сообщалось, что с начала нынешнего эпидсезона прививки от гриппа и ОРВИ сделали больше людей, чем за весь прошлый эпидемический сезон.