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В Украине за неделю блокировали 39 тысяч кибератак на государственные ресурсы

Автор: Инна Собора

Специалисты Госспецсвязи с 15 по 21 сентября 2021 года заблокировали более 39 тысяч атак на государственные информационные ресурсы. Это на 14% больше чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Подавляющее большинство-сетевые атаки прикладного уровня (99%). При этом DDoS-атак не зафиксировали.

Кроме того, системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 503 353 подозрительных события (на 14% больше чем на предыдущей неделе):

  • попыток получения прав пользователя - 8%
  • попыток получения прав администратора - 12%
  • нарушений корпоративной политики безопасности - 53%
  • обнаружение сетевого ШПЗ - 19%

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины в этот период зарегистрировано и обработано 1 960 киберинцидентов.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения - 99%

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Кибератака