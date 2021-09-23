RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні за тиждень блокували 39 тисяч кібератак на державні ресурси

Автор: Инна Собора

Фахівці Держспецзв'язку з 15 по 21 вересня 2021 року заблокували більше 39 тисячі атак на державні інформаційні ресурси. Це на 14% більше ніж попереднього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Переважна більшість - мережеві атаки прикладного рівня (99%). При цьому DDoS-атак не зафіксували.

Крім того, системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксовано 503 353 підозрілі події (на 14% більше ніж попереднього тижня):

  • спроб отримання прав користувача - 8%
  • спроб отримання прав адміністратора - 12%
  • порушень корпоративної політики безпеки - 53%
  • виявлення мережевого ШПЗ - 19%

Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України у цей період зареєстровано та опрацьовано 1 960 кіберінцидентів.

Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення - 99%

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака