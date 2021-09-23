В Україні за тиждень блокували 39 тисяч кібератак на державні ресурси

Переважна більшість - мережеві атаки прикладного рівня (99%). При цьому DDoS-атак не зафіксували.

Крім того, системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксовано 503 353 підозрілі події (на 14% більше ніж попереднього тижня):

спроб отримання прав користувача - 8%

спроб отримання прав адміністратора - 12%

порушень корпоративної політики безпеки - 53%

виявлення мережевого ШПЗ - 19%

Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України у цей період зареєстровано та опрацьовано 1 960 кіберінцидентів.

Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення - 99%