ua ru
Пн, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За неделю энергетики вернули свет для 53 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК

Новина українською →
Понедельник 15 августа 2022 14:22
За неделю энергетики вернули свет для 53 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК Фото: за неделю энергетики вернули свет для 53 тысяч семей в двух областях (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За прошедшую неделю с 8 по 14 августа энергетики компании ДТЭК по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) восстановили электроснабжение домов 53 тысяч семей в 83 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Только за прошедшую неделю электромонтеры ДТЭК восстановили поставки света почти 45 тысячам жилищ жителей области в 67 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского, Волновахского и Покровского районов Донетчины. Для большинства этих семей электроснабжение приходилось восстанавливать более 10 раз, из-за постоянных разрушений электросетей", - сообщили в энергокомпании.

Под вражеским прицелом были Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области.

"Несмотря на это за неделю энергетики восстановили электроснабжение почти 8,5 тысячам семей в 16 населенных пунктах", - отмечают в ДТЭК.

Без света пока остается 83 тысячи домов в Донецкой области и почти более 350 домов в Днепропетровской области.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия ДТЭК
NEWS
В Украине продлили военное положение и мобилизацию
В Украине продлили военное положение и мобилизацию
DAILY
Марченко: Хотим выиграть войну или жить в воображаемом мире, где одна проблема – инфляция?
Ростислав Шаправскийглавный редактор Марченко: Хотим выиграть войну или жить в воображаемом мире, где одна проблема – инфляция?