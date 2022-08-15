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За тиждень енергетики повернули світло для 53 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

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Понеділок 15 серпня 2022 14:22
За тиждень енергетики повернули світло для 53 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики повернули світло для 53 тисяч родин у двох областях (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулий тиждень з 8 по 14 серпня енергетики компанії ДТЕК за підтримки Збройних сил України (ЗСУ) відновили електропостачання осель 53 тисяч родин у 83 населених пунктах Донецької й Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Тільки за минулий тиждень електромонтери ДТЕК відновили постачання світла майже 45 тисячам осель мешканців області у 67 населених пунктах Бахмутського, Краматорського, Волноваського та Покровського районів Донеччини. Для більшості цих родин електропостачання доводилося відновлювати понад 10 разів, через постійні руйнування електромереж", - повідомили в енергокомпанії.

Під ворожим прицілом були Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

"Попри це за тиждень енергетики відновили електропостачання майже 8,5 тисячам родин у 16 населених пунктах", - зазначають в ДТЕК.

Без світла поки лишається 83 тисячі осель на Донеччині та майже понад 350 осель у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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Електроенергія ДТЕК
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