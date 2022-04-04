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За неделю энергетики вернули свет 278 тысячам семей в Донецкой и Киевской областях, - ДТЭК

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Понедельник 04 апреля 2022 19:01
За неделю энергетики вернули свет 278 тысячам семей в Донецкой и Киевской областях, - ДТЭК Фото: за неделю энергетики вернули свет 278 тысяч семей в Донецкой и Киевской областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики за прошедшую неделю (с 28 марта по 3 апреля) энергетики вернули свет в 278 тысячам семей в 335 населенных пунктах Донецкой, Киевской областей и в городе Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

В частности в Киевской области свет вернули для 111 250 семей в 271 населенном пункте. Также за выходные вернули свет для 2 506 домов в освобожденных селах Киевской области.

"2-3 апреля ДТЭК начал восстановление электроснабжения в районах Области, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов. Специалисты компании частично вернули свет в Большую Димерку, Михайловку и Рудницкое Барышевского и Броварского районов, освобожденных Вооруженными силами Украины от захватчиков", - сообщают в ДТЭК.

Также запитали подстанцию, питающую оборудование мобильных и телеком-операторов в Макарове, благодаря чему удалось восстановить связь на ранее оккупированных россиянами территориях.

В Донецкой области ремонтным бригадам ДТЭК за прошедшую неделю удалось восстановить электроснабжение для 84,7 тысячи клиентов в 62 населенных пунктах.

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ДТЭК Киевская область Донецкая область Электроэнергия
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