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За неделю энергетики вернули свет для более 220 тысяч семей, - ДТЭК

Фото: за неделю энергетики вернули свет для более 220 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За прошедшую неделю ремонтные бригады компании ДТЭК вернули свет для более 220 тысяч домохозяйств в 225 населенных пунктов, которые были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"За прошедшую неделю мы восстановили свет в 225 населенных пунктах, предоставили свет 221 тысячи семей, это 60 тыс. В Киевской области, 77 тыс. В Донецкой области и 86 тыс. В Киевской окраине и городе Киеве", - сообщил Дмитрий Сахарук.

Он также отметил, что сейчас Киев начал страдать от отключений электрической энергии, что связано с боевыми действиями, которые ведутся на окраинах города.

По его словам, сейчас ДТЭК работает над тем, чтобы увеличить мощность присоединений к объектам критической инфраструктуры, таким как больницы, в областях, где сейчас не идут боевые действия.

"Мы увеличиваем выдаче, повышаем резервы, на случай, если не дай бог будут идти боевые действия, мы сможем оперативно предоставлять свет этим объектам критической инфраструктуры", - подчеркнул Сахарук.

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ДТЭКЭлектроэнергия