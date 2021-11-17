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Неделя работы чат-бота Drug Hunters: полиция задержала 10 человек за распространение наркотиков

Автор: Иванна Шовкун

За 7 дней работы чат-бота Drug Hunters, благодаря анонимным сообщениям, патрульные полицейские задержали 10 человек, которые могут быть причастны к распространению наркотиков. Также за єто время правоохранители обнаружили 14 закладок с наркотическими веществами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД в Telegram.

Отмечают, что во всех случаях на места происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Выявленные вещества изъяты и направлены на экспертизу.

"Ежедневно в чат-бот Drug Hunters поступают десятки сообщений от людей, которые становятся очевидцами правонарушений, связанных с распространением наркотиков. Все они тщательно проверяются патрульными", - говорится в сообщении.

Украинцам также напомнили, что помочь полиции могут все желающие в разных городах, где работает патрульная полиция. Для этого правоохранителям нужно передать информацию о месте закладки, написавши в чате:

  • населенный пункт;
  • адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника;
  • описание места, где, по мнению заявителя, может быть закладка.

Для того чтобы правоохранители быстрее нашли наркотики, предлагают отправить геолокацию и добавить фото или видео.

Напомним, МВД предлагает на месте проверять водителей на наличие наркотиков. В этом должна помочь местная власть.

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Патрульная служба