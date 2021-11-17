Тиждень роботи чат-бота Drug Hunters: поліція затримала 10 людей за поширення наркотиків

Зазначають, що у всіх випадках на місця події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені речовини вилучено та направлено на експертизу.

"Щодня до чат-боту Drug Hunters надходять десятки повідомлень від людей, які стають очевидцями правопорушень, пов'язаних з поширенням наркотиків. Усі вони ретельно перевіряються патрульними", - йдеться у повідомленні.

Українцям також нагадали, що допомогти поліції можуть усі охочі у різних містах, де працює патрульна поліція. Для цього правоохоронцям потрібно передати інформацію про місце закладки, написавши в чаті:

населений пункт;

адресу, за якою побачили потенційного зловмисника;

опис місця, де, на думку заявника, може бути закладка.

Для того, щоб правоохоронці швидше знайшли наркотики, пропонують відправити геолокацію та додати фото чи відео.