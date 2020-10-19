Неделя началась с роста курса доллара на межабнке

Курс доллара на межбанке в продаже 19 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,39 гривен за доллар, курс в покупке до 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 33,45 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3750 - 28,3950 грн/доллар, евро 33,4314 - 33,4549 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3660 грн/рубль.

Отметим, 16 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3500 - 28,3650 грн/доллар, евро 33,2488 - 33,2636 грн/евро, российский рубль 0,3631 - 0,3634 грн/рубль Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,37 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 октября установлен на таком уровне: 28,3762 гривен за 1 доллар (+0,0113 грн). При этом курс доллара на 19 октября составляет 28,3649 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет пятый день подряд после небольшого снижения.