Недбалість призвела до руйнування метро. Директору департаменту КМДА оголосили підозру

Повідомляється, що на початку грудня 2023 року у зв’язку із руйнуванням тунелю між станціями "Деміївська" – "Либідська" Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену м. Києва рух поїздів на ділянці між станціями "Либідська" - "Теремки" зупинили.

В той час КМДА ухвалила рішення організувати перевезення пасажирів автобусами, які дублюватимуть маршрут зачинених станцій метрополітену.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор Департаменту транспортної інфраструктури не контролював роботу столичних підприємств, підпорядкованих йому як керівнику, а також не брав участь у розгляді питань пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного характеру, що призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену.

Неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків призвело до невчасного виявлення аварійної ситуації в метро.

Закриття станцій метрополітену, внаслідок чого було недоотримано прибутки від перевезення пасажирів та організація дублюючих маршрутів наземного транспорту коштували бюджету столиці 164 млн гривень. Саме на таку суму спричинено збитки столичній громаді.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.